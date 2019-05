Lazio, con la Coppa Italia arriva anche l’Europa League: cosa cambia per le altre [DETTAGLI]

Con la vittoria della Coppa Italia da parte della Lazio, cambiano gli scenari anche per quanto riguarda la qualificazione in Europa League. Tra gli spettatori interessati alla finale di ieri tra i biancocelesti e l’Atalanta c’erano sicuramente anche i club impegnati nella lotta per l’Europa: Inter, Milan, Roma e Torino. Con l’alzata del trofeo da parte della squadra di Simone Inzaghi cambia la situazione anche per l’Atalanta che, in caso di mancato accesso alla Champions, si ritroverebbe coinvolta nella calca per l’Europa League. E allora si aprirebbero diverse circostanze. Tutto dipenderà dal piazzamento finale della Lazio in campionato. Questi i possibili casi.

LAZIO 5^ O 6^ – I biancocelesti hanno 4 punti di svantaggio rispetto a Milan e Roma, che sembrano difficilmente colmabili, visti anche gli impegni delle due squadre che precedono la squadra di Inzaghi. In questo (improbabile) caso la Lazio sarebbe ai gironi di Europa League insieme alla 5^ o 6^ classificata, mentre la settima farebbe i preliminari.

LAZIO 7^ – A farne le spesa sarebbe il Torino, visto lo scontro diretto dell’ultima giornata in Piemonte. Ad andare ai gironi di Europa League sarebbe la 5^ classificata, insieme ovviamente ai biancocelesti, mentre la 6^ passerebbe dai preliminari.

LAZIO 8^ – Il caso attuale, visto che i biancocelesti occupano proprio l’ottava piazza. A farne le spese sarebbe la settima che verrebbe esclusa dalle coppe. Ad andare ai gironi insieme ai biancocelesti sarebbe la 5^, con la 6^ che sarebbe costretta a giocare i preliminari.

Non resta dunque che aspettare per capire come evolveranno gli scenari, con la prossima giornata che potrebbe essere già decisiva per qualche verdetto.