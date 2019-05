Lazio, Milinkovic assicura: “Futuro? Ho 4 anni di contratto qui…”

“Non sono tanto soddisfatto della stagione come l’anno scorso ma ho avuto alcuni infortuni che mi hanno condizionato. Sono sempre stato pronto, ho dato il massimo. Anche per la Lazio non e’ stato un anno tanto positivo, ma con la vittoria della Coppa lo è diventato“. Queste le parole del centrocampista della Lazio Sergej Milinkovic-Savic, in gol nel match contro il Bologna, seconda rete consecutiva dopo quella in finale con l’Atalanta di mercoledì.

“Per me e per tutta la squadra è stata una settimana d’oro – ha detto il serbo ai microfoni di Sky Sport – siamo felici per la Coppa Italia e di aver preso un punto stasera: abbiamo chiuso bene in casa. Futuro? Anche l’anno scorso si parlava tanto di me, si diceva che sarei andato via invece sono rimasto. Di nuovo si parla di me ma io ho ancora 4 anni di contratto con la Lazio. Vediamo“.