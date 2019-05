Lazio, (perché?) Inzaghi non si presenta in sala stampa, Parolo al suo posto

Di questi tempi, tutto fa pensare. Un indizio? In un senso o nell’altro, sì. Simone Inzaghi non si presenta in sala stampa, c’entrano le voci su un suo possibile approdo sulla panchina bianconera? Può essere. Non parla alla vigilia, non parla adesso, probabilmente non si vuole esporre in domande sul futuro. A fine gara, al suo posto, si presenta Parolo, che sembra abbastanza sicuro di proseguire con il tecnico piacentino.

“Inzaghi resta? E’ il nostro allenatore e il nostro ciclo continua con lui“, le sue parole a Sky Sport. “Aveva una voglia di vincere questa partita e di stare sul pezzo che ci ha trascinati dopo una settimana di festeggiamenti. Ci ha aiutato a riattaccare la spina, lo abbiamo seguito come sempre. Se lo immagino ancora qui? Se sta bene a lui, poi mi fa giocare, quindi va bene“.

“Possiamo vederla come bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto: abbiamo portato un trofeo a casa e abbiamo centrato la qualificazione minima in Europa League ma non abbiamo conquistato la Champions né abbiamo lottato fino all’ultimo, da questo punto di vista possiamo migliorare. Quest’anno l’errore più grande è stato quello di abbassare l’attenzione dopo una grande vittoria e ci è costato punti importanti. La Lazio ha tutto il potenziale per fare molto meglio, la voglia c’è e a volte dobbiamo trovarci spalle al muro per fare il salto di qualità“.