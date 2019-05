Le notizie del giorno – Episodio gravissimo nel mondo del calcio, De Rossi da brividi e la squadra acquistata da Commisso

Le notizie del giorno – “In merito alle ultime notizie di cronaca apparse sui giornali nazionali e non, la UAFA, Union Agent Football Association, tiene a rendere nota la sua posizione. Come poc’anzi spiegato, nella giornata di oggi il mondo del calcio e dei procuratori è stato colpito da un grave, esecrabile e abominevole episodio di molestie sessuali da parte di un agente sportivo nei confronti di almeno tre minorenni. Senza soffermarci sull’inaccettabile condotta della persona in questione, la UAFA vuole, prendendo le distanze da questi comportamenti, chiedere esplicitamente e pubblicamente al sottosegretario Giorgetti, al presidente del CONI Malagò e a tutte le massime autorità sportive e federali di soffermarsi a riflettere su quanto accaduto. In maniera particolare la nostra Associazione vuole soffermarsi sulla decisione di reintrodurre l’esame di iscrizione all’Albo dei procuratori chiedendo a questo punto che all’interno dell’esame stesso sia presente, non solo una valutazione idonea sul diritto sportivo e sulle normative FIFA che regolamentano il trattamento e il trasferimento dei calciatori minori, ma anche e soprattutto una valutazione psicologica sull’idoneità psichica di coloro che si apprestano a lavorare con soggetti che spesso sono minorenni”. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Molto bene in Coppa Italia, deludente in campionato ed Europa League. Può essere riassunta così la stagione della Lazio che ha vinto la Coppa Italia ma in campionato e soprattutto Europa League il percorso è stato non entusiasmante. Il presidente Lotito non ha nascosto la delusione per la stagione e sono in corso valutazioni per quanto riguarda il futuro. Negli ultimi è andato in scena un un incontro con Simone Inzaghi per valutare la possibilità di continuare il matrimonio, la fumata al momento può essere considerata nera. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

Oggi sarà l’ultima partita ufficiale con la maglia della Roma, dopo il tanto discusso addio di qualche giorno fa. Daniele De Rossi ha già ricevuto un saluto “in anticipo” da parte dei suoi tifosi, nell’allenamento odierno. Ma ha voluto esprimere il suo pensiero anche tramite una lunghissima lettera, pubblicata sul sito ufficiale giallorosso. Ecco il testo integrale. “Che te ridi regazzì? So’ felice! Perché sei felice? C’ho la maglietta della Roma. Ma non è che è falsa? Ma no, il numero l’ha cucito mia zia… E se te dico che la indosserai più di seicento volte? A me ne basterebbe una di partita. Riguardando questa foto, che ormai conoscete tutti, mi rendo conto di quanto io sia stato fortunato, una fortuna mai data per scontata e per la quale non sarò mai abbastanza grato. E’ stato un viaggio lungo, intenso, sempre accompagnato dall’amore per questa squadra. Questa gratitudine non voglio lasciarla sospesa per aria, perché, mentre scrivo la parola grazie, non mi passano per la testa dei concetti astratti, ma dei ricordi e delle sensazioni, delle facce e delle voci. Permettetemi di ringraziare tutta la Roma che ho conosciuto: la famiglia Sensi, il presidente Pallotta“. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).

L’era Della Valle potrebbe essere al tramonto. Il “New York Times” rivela che Rocco Commisso, imprenditore nato in Calabria ma negli Usa da quando aveva 12 anni, sarebbe vicino all’acquisto della Fiorentina, operazione che dovrebbe andare in porto lunedì. Commisso da tempo valutava un ingresso nel calcio italiano tanto che lo scorso anno provò, senza successo, a rilevare il Milan. (LA NOTIZIA NEL DETTAGLIO).