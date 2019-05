Le notizie del giorno – Le ultime sulla sentenza del Palermo, il Tar dà ragione al Foggia, stangate Catanzaro e Viterbese

RINVIATA LA SENTENZA DEL PALERMO – E’ stata rinviata al 29 maggio l’udienza del procedimento di appello sul caso Palermo, il club rosanero era stato punito con la retrocessione nel campionato di Serie C. Nel dettaglio il presidente della Corte federale di appello della Federcalcio, Sergio Santoro, ha deciso di astenersi dal giudizio a seguito delle notizie di stampa relative al suo presunto coinvolgimento in inchieste giudiziarie, il collegio giudicante sarà riformulato. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

IL TAR DA' RAGIONE AL FOGGIA – ll campionato di Serie B non smette mai di sorprendere per quanto riguarda i colpi di scena, si preannuncia un'altra estate caldissima considerando gli ultimi avvenimenti. L'ultima notizia è clamorosa, il Tar ha dato ragione al Foggia che ha bloccato la decisione della Lega di B di cancellare i playout. Secondo il Tar "la modifica della graduatoria del campionato, a seguito della retrocessione della squadra del Palermo — scrive — provoca uno scorrimento che ha come effetto quello di permettere la disputa dei playout a squadre diverse rispetto a quelle individuate nella precedente graduatoria".

SQUALIFICATI SERIE C, STANGATE PER CATANZARO E VITERBESE – Dopo le gare di ritorno dei playoff di ieri, il giudice sportivo ha emesso il comunicato in merito agli squalificati: stangate Catanzaro e Viterbese, sanzioni pesanti per il patron giallorosso Floriano Noto (un anno di squalifica) e per il vice presidente dei laziali Luciano Camilli (cinque anni).