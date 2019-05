Le notizie del giorno – Valzer di allenatori in Serie A, il messaggio d’addio di Spalletti, le fasce delle italiane in Champions ed Europa League

VALZER PANCHINE IN SERIE A – Si muovono le big, l’Inter ha deciso di affidare la panchina ad Antonio Conte, per quanto riguarda la Juventus, il nome in pole come riportato ormai da giorni su CalcioWeb è quello di Jurgen Klopp. La notizia più importante di oggi riguarda l’Atalanta, dopo l’impresa della qualificazione in Champions League il tecnico Gasperini avrebbe dunque deciso di rimanere in nerazzurro. Sfuma dunque la possibilità per la Roma, i giallorossi sembrano intenzionati a puntare su Giampaolo come sostituto di Ranieri, l’attuale tecnico della Sampdoria è nel mirino anche di Milan e Bologna, i rossoblu però hanno incontrato nelle ultime ore Mihajlovic e la conferma del serbo è più vicina, risposta definitiva attesa entro 15 giorni, solo la chiamata di una big può portare via Mihajlovic dal Bologna. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

IL MESSAGGIO D’ADDIO ALL’INTER DI SPALLETTI – ”Nomi da Champions League. Bravi ragazzi, avete riportato l’Inter nuovamente nel torneo piu’ importante del mondo. Grazie!”. E’ questo il messaggio dell’allanatore dell’Inter Luciano Spalletti che ha affidato a Instagram il suo ringraziamento alla squadra per la qualificazione dei nerazzurri alla prossima Champions League. Il tecnico toscano è ormai prossima all’addio, quella contro l’Empoli è stata infatti l’ultima partita sulla panchina dell’Inter, al suo posto pronto a prendere il posto Antonio Conte. Spalletti non ha risparmiato qualche frecciata all’Inter nella serata di ieri per come ha gestito la situazione allenatore. (APRI L’ARTICOLO PER APPROFONDIRE)

LE FASCE DELLE ITALIANE PER LE PROSSIME CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE – In Champions, la Juventus sarà naturalmente in prima fascia, in Napoli in seconda, l’Inter in terza e l’Atalanta in quarta, il sorteggio è previsto per il 30 agosto a Montecarlo, le fasce saranno definitive dopo le finali di Champions ed Europa League. In Europa League, La Lazio è in bilico tra la prima e la seconda fascia, il Milan tra la terza e la quarta. La Roma sicuramente testa di serie nei gruppi con il suo coefficiente molto alto: prima, però, dovrà superare due turni estivi. (APRI L’ARTICOLO PER LEGGERE LE FASCE DI CHAMPIONS ED EUROPA LEAGUE)