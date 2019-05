Lecce, il presidente Sticchi Damiani chiude a De Rossi: “In quel ruolo abbiamo già Tachtsidis”

Il presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, chiude la porta ad un possibile accordo con Daniele De Rossi per la prossima stagione di Serie A, ai microfoni di Radio anch’io Sport su Rai Radio 1: “De Rossi al Lecce? Ancora non abbiamo fatto una riunione tecnica, è un giocatore strepitoso, fantastico, e sarebbe un lusso. Ma proprio in quel ruolo abbiamo Tachtsidis, che ai tempi di Zeman contendeva nella Roma il posto a De Rossi, un giocatore di primissima fascia che ha cambiato volto alla squadra a gennaio. Per il tipo di mercato che vogliamo fare, vorremmo vedere giovani di prospettiva“.

I salentini ripartiranno con Liverani in panchina: “Gli abbiamo offerto, e lui ha subito accettato, il rinnovo del contratto per altri tre anni prima della partita col Brescia, dando continuità a un progetto sportivo nato due anni fa. So anche che nel calcio un allenatore che sta facendo così bene può essere apprezzato ad alti livelli, ma noi quello che potevamo fare, e cioè blindarlo, lo abbiamo fatto”.