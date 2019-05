Please wait...

La Lega ha disposto che la gara indicata in oggetto DOMENICA 26 MAGGIO 2019, Stadio “Romeo Neri”, Rimini, abbia inizio alle ore 15.00, anziché alle ore 16.00. La gara verrà trasmessa da Sportitalia.

Lega Pro, cambia l’orario di una partita del weekend [DETTAGLI]

