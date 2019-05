Liga, Valencia in Champions, retrocede il Girona: tutti i verdetti dell’ultima giornata

Liga: il Girona perde e retrocede in Segunda Division. Vince il Valencia che vola in Champions, solo Europa League per il Getafe, in compagnia di Siviglia ed Espanyol. L’Huesca supera 2-1 il Leganes, ma i tre punti non gli servono a niente visto che era gia’ matematicamente retrocessa. Chiude al penultimo posto con 33 punti, lasciando al Rayo Vallecano, che pareggia 2-2 in casa del Celta Vigo, il ruolo di fanalino di coda. In Segunda Division scende anche il Girona, sconfitto 2-1 in casa dell’Alaves. Il Getafe non va oltre il 2-2 casalingo con il Villareal, successo che sarebbe stato comunque inutile vista la vittoria del Valencia a Valladolid, che consente alla squadra di Marcelino di chiudere quarta.

RISULTATI 38^ GIORNATA

SABATO

Levante – Atletico Madrid 2-2

Getafe – Villarreal 2-2

Siviglia – Athletic Bilbao 2-0

Espanyol – Real Sociedad 2-0

Valladolid – Valencia 0-2

Alaves – Girona 2-1

Celta Vigo – Rayo Vallecano 2-2

Huesca – Leganes 2-1

DOMENICA

Real Madrid – Real Betis ore 12

Eibar – Barcellona ore 16.15

CLASSIFICA: Barcellona 86 punti; Atletico Madrid 76; Real Madrid 68; Valencia 61; Getafe, Siviglia 59; Athletic Bilbao, Espanyol 53; Real Sociedad, Alaves 50; Real Betis 47; Eibar 46; Leganes 45; Levante, Villarreal 44; Valladolid, Celta Vigo 41; Girona 37; Huesca 33; Rayo Vallecano 32.

VERDETTI

Barcellona campione di Spagna

Barcellona, Atletico Madrid, Real Madrid e Valencia alla fase a gironi di Champions

Getafe e Siviglia alla fase a gironi di Europa League

Espanyol al secondo turno preliminare di Europa League

Girona, Huesca e Rayo Vallecano retrocesse in Segunda Division