Europa League – Il Chelsea vince, il Lione ringrazia e vola in Champions

Dopo la vittoria dell’Europa League da parte del Chelsea di Maurizio Sarri a far festa non sono solo i Blues. Si esulta anche in Francia e precisamente a Lione dove la squadra locale vola in Champions. Grazie al 4-1 del Chelsea ai danni dell’Arsenal, i transalpini approdano direttamente ai gironi della massima competizione europea per club, evitando così di passare attraverso i sempre insidiosi spareggi, dopo il terzo posto ottenuto in Ligue 1. I complimenti al Chelsea sono arrivati anche dal presidente del Lione Jean-Michel Aulas che, attraverso Twitter, ha ringraziato anche i francesi che giocano con i Blues Kanté e Giroud.

@OL @lequipe @Le_Progres @WYN_Chelsea_ Bravo à Chelsea pour cette belle victoire en EUROPA League merci à N’Golo et Olivier qui nous ont donné le bonheur de participer à la phase de groupe de C League . Bravo et Merci à Bruno pour cette formidable performance 3/4 CL#génésio👍👍 — Jean-Michel AULAS (@JM_Aulas) 29 maggio 2019