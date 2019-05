Lione, Sylvinho lascia la Selecao: l’ex Inter sarà il nuovo allenatore del OL

Il Lione ha scelto il nuovo allenatore. Si tratta del brasiliano Sylvinho che proprio ieri ha lasciato il suo ruolo come collaboratore del commissario tecnico del Brasile, Tite, e che secondo RMC Sport avrebbe già trovato un accordo con l’Olympique. L’ex giocatore prenderà il posto di Bruno Genesio. A sceglierlo il futuro ds del club francese, il connazionale ed ex giocatore del Lione, Juninho. Il 45enne Sylvinho, che in passato è stato anche nello staff tecnico di Roberto Mancini ai tempi dell’Inter, sarà alla prima esperienza come primo allenatore.