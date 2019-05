Lippi Ct della Cina, ma non è il solo: tutti gli allenatori italiani in terra straniera

E’ di oggi la notizia del ritorno sulla panchina nazionale cinese del Ct dell’Italia campione del mondo nel 2006, Marello Lippi. Il suo obiettivo è conquistare la qualificazione ai Mondiali in Qatar del 2022. Ma l’ex tecnico di Juve e Inter è soltanto l’ultimo di una lunga serie di allenatori italiani che hanno svolto il ruolo di selezionatori per nazionali straniere.

I più conosciuti, sicuramente Giovanni Trapattoni e Fabio Capello: il primo con l’Irlanda, il secondo con Inghilterra e Russia. Ha avuto molto successo Alberto Zaccheroni. Alla guida del Giappone, la conquista della Coppa d’Asia nel 2011. Poi, sei anni dopo, è diventato Ct degli Emirati Arabi Uniti. Da ricordare anche la bella esperienza di Gianni De Biasi sulla panchina dell’Albania, con cui ha raggiunto una storica qualificazione ad Euro 2016. Nazionale, quella albanese, che pare avere a cuore i tecnici italiani: dopo De Biasi, infatti, è stato il turno di Cristian Panucci, mentre adesso c’è Edy Reja. Esperienza poco felice è quella in Grecia di Claudio Ranieri, esonerato dopo aver mancato la qualificazione agli ultimi Europei. Si ricordano meno le esperienze di Pietro Ghedin, per sei anni Ct di Malta; Marco Tardelli, con un passato sulla panchina dell’Egitto; Giuseppe Giannini, per più di un anno selezionatore del Libano; Eugenio Bersellini allenatore della Libia; e infine la coppia formata da Cesare Maldini e Beppe Dossena alla guida della nazionale del Paraguay. Attualmente, invece, l’ex difensore Marco Rossi è il commissario tecnico dell’Ungheria.