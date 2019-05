Liverpool-Tottenham, Benitez: “Favoriti i reds, ma Pochettino sa come sorprenderli”

E’ il tecnico del miracolo Liverpool nella storica finale di Istanbul contro il Milan, quando nel 2005 alzò al cielo la Champions League dopo aver rimontato lo 0-3 dell’intervallo. Ora, per i Reds, la possibilità di tornare a vincere la coppa dalle grandi orecchie dopo quell’ultima volta, visto che nel 2007 e lo scorso anno andò male.

Rafa Benitez parla della finale di domani sera in un’intervista concessa a Gazzetta dello Sport. Ecco le sue parole: “Sono due squadre che giocano molto bene, che vengono da due semifinali grandiose che hanno lasciato nell’immaginario popolare una sensazione quasi epica. È normale che la gente pretenda grandi cose da Tottenham e Liverpool dopo quello che hanno fatto contro Ajax e Barcellona. È stata una Champions League magnifica ed è lecito attendersi una conclusione all’altezza. Io mi allineo al pensiero popolare: sono certo che sarà una finale bella da vedere. Favorito? È facile pensare al Liverpool perché in campionato ha lasciato il Tottenham a 26 punti e l’ha battuto due volte. Però conosco molto bene tanto Mauricio (Pochettino) come Jurgen (Klopp) e sono due allenatori bravissimi, però se hai 15 giorni per preparare la finale come li ha avuti Pochettino e nel recente passato due sconfitte col tuo avversario, puoi pensare a delle contromisure, puoi preparare qualcosa per sorprenderli. Perché il Liverpool ha un gioco magnifico ma il suo stile non varia granché, il modulo è quello. Il Tottenham può giocare a 5 o difendere a 4, per esempio. Mauricio è perfettamente in grado di pensare a qualche sorpresa. Diciamo che ha delle varianti tattiche e ha già dimostrato contro l’Ajax di saperle usare“.