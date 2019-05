Atalanta-Lazio, Lotito: “Mi auguro sia una giornata all’insegna dello spettacolo e dello sport”

“In riferimento all’evento importante di domani, penso sia indispensabile veicolare dei messaggi nel rispetto delle regole: che sia una serata all’insegna dello spettacolo e dello sport, che non scada in comportamenti diversi”. Questo il messaggio del presidente della Lazio, Claudio Lotito, alla vigilia della finale di Coppa Italia contro l’Atalanta in scena domani sera allo stadio Olimpico. “Mi auguro che domani sia una giornata di sport, grande spettacolo e rispetto delle regole. Spero – ha sottolineato il n.1 del club biancoceleste in conferenza stampa dal centro sportivo di Formello – che i tifosi abbiano un comportamento consono a questi valori. Sul campo gradiremmo che i nostri giocatori dimostrino lo stesso attaccamento dei nostri tifosi: questo deve essere il linguaggio dei tifosi e della squadra visto che è una partita delicata dal punto di vista dei rapporti tra le tifoserie”. A queste parole si lega la scelta dell’ex Questore di Roma Nicolò D’Angelo come nuovo responsabile della sicurezza della società. “Riteniamo sia indispensabile portare a conoscenza di tutti la nuova organizzazione in materia di sicurezza. E’ stata una scelta di grande spessore, sul piano della sicurezza abbiamo l’eccellenza, per essere leader a livello nazionale e non soltanto, mettendo in atto una serie di azioni volte a dare alle singole persone la giusta valutazione: i tifosi devono fare i tifosi, sempre e solo nel rispetto delle regole”, ha concluso il presidente Lotito.