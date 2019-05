Lotto Sport Italia, presentate le nuove maglie dello Sturm Graz [FOTO]

1 /5 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Per il sesto anno consecutivo l’azienda di Montebelluna ha progettato e realizzato i kit da gioco con cui il club austriaco scenderà in campo nella prossima stagione sportiva. Un kit che celebra il 110° anniversario della fondazione della società con divise che ricordano l’identità del club e della città di Graz e che giocano sui colori bianco e nero, simbolo dello Sturm Graz. Innovazione e tradizione si uniscono per dare vita a una divisa Home che si caratterizza per un design fedele alla tradizione. La maglia presenta le classiche righe verticali in bianco e nero, rappresentative dei colori sociali, con l’innesto di particolari che conferiscono all’outfit un aspetto originale e grintoso. Dal punto di vista tecnico la maglia è realizzata in Shiny STP, un tessuto costituito da due differenti filati, uno lucido e l’altro opaco, a lavorazione jacquard con effetto striato, mentre i pantaloncini sono realizzati in poliestere Stretch 145 in microfibra dalla texture uniforme, setosa e morbida. Un materiale che garantisce un ottimo comfort e una piacevole sensazione durante la performance sportiva.

Numerosi i dettagli che impreziosiscono la divisa: il colletto smacchinato con riga a contrasto e le iniziali “S” e “T” della squadra sono riportati sullo spallone. La Losanga, il logo Lotto, è nera e presenta una micro-texture di triangoli che richiama un effetto diamantato particolarmente luminoso. La divisa Away si presenta per la prima volta in un elegante look total black con dettagli bianchi a contrasto ed è realizzata con gli stessi tessuti della divisa per le partite casalinghe. La terza maglia si caratterizza, invece, per un originale colore mosaic blue e presenta un design con le tradizionali righe verticali che ricordano la maglia per le partite casalinghe. A differenza delle prime due, questa divisa è interamente in Poly Stretch 145. Gli shorts presentano una riga verticale bicolore laterale in contrasto, con colori che vengono richiamati nei dettagli del colletto e nei calzettoni.

Il kit dei portieri è composto da tre outfit in tre originali varianti di colore: green persian con righe nere, clearwater con righe blu e apple green con righe nere. Tutte le divise sono realizzate nell’innovativo tessuto Poly Stretch 145 e presentano un design con stampe all-over a righe orizzontali che degradano sfumando dal basso verso l’alto, dando vita ad un particolare effetto “1000 righe”.