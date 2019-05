Qualche giorno fa i media inglesi avevano avanzato l’ipotesi del rischio di esclusione dalla Champions League per il Manchester City a causa di presunte violazioni delle norme del Fair Play Finanziario.

Le conseguenze ancora non sono state decise, ma intanto la squadra fresca campione d’Inghilterra è stata deferita. L’organo europeo ha “deferito il City alla camera giudicante dell’organo di controllo finanziario delle società (CFCB) in seguito alla conclusione delle sue indagini“. Il club inglese ha dichiarato di essere “deluso ma non non sorpreso“.