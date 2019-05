Manchester City, i calciatori sfottono il Liverpool cantando un coro della Kop [VIDEO]

Sconfitti e beffati. Il Liverpool non è riuscito a scavalcare il Manchester City in Premier League, i ragazzi di Guardiola si sono così aggiudicati il trofeo all’ultima giornata. Ma per i reds, che potrebbero comunque coronare la loro splendida stagione con la vittoria della Champions League, arriva anche lo sfottò di De Bruyne compagni.

I calciatori del City prendono infatti in giro i rivali in campionato, come dimostra un video che circola sul web: si possono vedere i giocatori festanti in pullman che intonano un coro della Kop, la celebre canzone “Allez, Allez, Allez” spesso intonata dai tifosi reds ad Anfield. Ecco il video.