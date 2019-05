Festa Manchester City, risultato tennistico in FA Cup: ‘treble’ per la squadra di Guardiola, umiliato il Watford [FOTO]

1 /23 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Tutto facile per il Manchester City che nella finale di FA Cup, la Coppa d’Inghilterra ha superato senza problemi il Watford, successo tennistico per la squadra di Guardiola, finisce con un netto 6-0, risultato che non lascia dubbi sull’andamento dell’incontro. Tutto facile già dai primi minuti, nel pt 26′ David Silva, 38′ Sterling; nel st 16′ De Bruyne, 23′ Gabriel Jesus, 36′ e 42′ Sterling. La squadra di Guardiola ha così conquistato il l ‘treble’, la tripletta, visto che in questa stagione, dopo il Charity Shield del 5 agosto scorso, aveva vinto Coppa di Lega e la Premier League. Un grande successo per Guardiola nonostante l’eliminazione in Champions League.