Tempo di addii importanti. Non solo De Rossi alla Roma, un’altra bandiera importante lascia infatti la propria squadra. E’ notizia dell’ultima ora l’addio di Vincent Kompany al Manchester City. Dopo 11 anni, il difensore e capitano di tante battaglie non farà più parte degli inglesi. 20 gol in 360 partite per il calciatore che si affida al suo profilo ufficiale Facebook per l’annuncio, il giorno dopo il trionfo in Fa Cup con la vittoria per 6-0 contro il Watford: “Ancora non sembra reale – si legge – Il Manchester City mi ha dato tutto, ho cercato di restituire il più possibile”. Questo, uno spaccato della prima parte della lettera. La seconda, come da lui stesso affermato, seguirà a breve. Ecco la di seguito.