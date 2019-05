Marsiglia, ufficiale l’arrivo in panchina di Villas-Boas: contratto biennale

E’ ufficiale: André Villas-Boas è il nuovo allenatore del Marsiglia. Il club di Ligue 1 ha annunciato l’arrivo del portoghese, che ha firmato un contratto di due anni. Villas-Boas, che sostituisce in panchina Rudi Garcia, entrerà in carica dal 1° luglio. Libero da un anno e mezzo, il 41enne ex allenatore di Porto, Chelsea, Tottenham e Zenit San Pietroburgo sarà presentato alla stampa domattina.