Massimo Moratti “lancia” Conte sulla panchina dell’Inter

Compie oggi 74 anni l’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti. Intervenuto a Sportiva, dà il “benestare” al possibile approdo di Antonio Conte sulla panchina nerazzurra: “Non so giudicare ma potrebbe andare bene” ha detto.

“Spero che Marotta – prosegue – con pazienza abbia la capacità di rimettere l’Inter su un piano più alto di quello attuale, seppur non sia facile. Suning e Zhang? Persone cortesi e gentili con me, abbiamo scambi di informazioni ma nulla di più. Zhang sta facendo uno sforzo notevole per portare avanti il progetto. L’Inter del triplete è il ricordo più piacevole, ma ci sono stati anche altri anni meravigliosi che fanno parte di un’avventura bellissima. Non mi manca il calcio, forse mi manca l’abitudine di stare in mezzo alla gente, mi piace seguire l’Inter da tifoso e sportivo. Con affetto ricordo molti allenatori, tra tutti Mourinho e Mancini. Se Mou andasse alla Juve? La vita può anche portarti a fare cose diverse da quello che pensavi, ma in questo caso la prenderei male. Gasperini con me era partito molto male e quindi non si poteva fare altrimenti. Con il tempo e con un ambiente ottimo ha saputo dimostrare le sue doti. E’ bravissimo“.

Poi una battuta sul caso Icardi: “Ho trovato la cosa del tutto inutile, potevano aspettare almeno la fine dell’anno per suscitare tutto questo casino. Un nuovo Moratti all’Inter? E’ una decisione che può venire personalmente a un figlio, non so se augurarglielo o no, ma senz’altro è un privilegio ed un’esperienza meravigliosa“.