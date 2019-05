Melissa Satta, il video-ricordo è sexy: il costume lascia poco all’immaginazione

E’ finita la storia d’amore con il calciatore Kevin Prince Boateng ma Melissa Satta si conferma in versione sempre più sexy, forma perfetta per una delle donne italiane più belle. L’estate è sempre più vicina e la temperatura si alza, fa sempre più caldo per i follower che controllano con grandi aspettative il profilo della bella Melissa. L’ex velina ha ripreso un video di un backstage e l’ha pubblicato come storia su Instagram, la showgirl si conferma in grande forma ed il video sexy ha scatenato la reazione da parte dei fan. Lato B mozzafiato, poi il gesto inaspettato, l’acqua è troppo fredda per fare il bagno. In basso il video sexy di Melissa Satta.