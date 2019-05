Napoli, Meret: “Ancelotti ci ha dato tanto, importante averlo l’anno prossimo. All’Europeo Under 21 vogliamo fare bene”

Alex Meret, portiere del Napoli, ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport 24 su Carlo Ancelotti: “Ancelotti ci ha dato tanto, ha subito dato un’impronta ad una squadra che veniva da un ciclo ben definito”. “Sarà importante avere il mister anche l’anno prossimo per dare continuità – ha aggiunto il 22enne estremo udinese – Seguiremo i suoi consigli per fare un campionato ancora migliore, anche se questo è stato positivo”.

Meret è anche pronto a difendere i pali della Nazionale Under 21 agli imminenti Europei di categoria: “Il nostro obiettivo è arrivare più in fondo possibile e vincerlo. Giochiamo in casa e sarà importante l’apporto del pubblico. Siamo in un girone difficile, affrontiamo subito la Spagna, ma ci sono delle ‘corazzate’ anche negli altri gironi. Sarà dura ma ce la metteremo tutta“.