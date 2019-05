Messi riceve il Creu de Sant Jordi: è il secondo calciatore della storia [FOTO]

1 /10 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Leo Messi è diventato questo pomeriggio il secondo giocatore nella storia ad essere insignito del Creu de Sant Jordi, uno dei più alti riconoscimenti del governo della Catalunya. Un altro illustre barcellonista, il compianto Johan Cruyff , ex giocatore ed ex allenatore, ricevette il riconoscimento il 19 settembre 2006, quasi 13 anni fa. Messi lo ha ricevuto al Forum International Convention Center. Questa la motivazione del premio a Messi: “Per la sua favolosa carriera sportiva che lo ha portato ad essere riconosciuto come il miglior calciatore di tutti i tempi. Provenendo dall’Argentina, è arrivato in Catalogna da giovanissimo per entrare nelle categorie inferiori dell’FC Barcelona. In uno sport di massa come il calcio, Leo Messi incarna gli attributi sociali come primordiali come l’umiltà, l’onestà, l’apprendimento, la creatività, il senso di squadra e il rispetto. Ha creato la Fondazione Leo Messi, che si concentra su attrezzature per bambini e giovani. Ha collaborato con vari ospedali in Catalogna. Tra queste collaborazioni, il suo contributo all’ospedale Sant Joan de Deu per la costruzione del Centro per i tumori pediatrici“.