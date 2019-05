Migliori brand calcistici, la classifica completa: comanda il Real Madrid

Avversarie in campo, ma non solo. A far grandi le big d’Europa, con la loro storia e tradizione, è il brand. Saper promuovere l’immagine di una squadra nel mondo è molto importante per acquisire tifosi e simpatizzanti. A tal proposito, “Brand Finance” ha stilato la classifica delle marche calcistiche.

Al primo posto c’è il Real Madrid con una stima di 1,646 miliardi di euro. Segue il Manchester United (1,472 mld), poi Barcellona (1,393 mld), Bayern Monaco (1,314 mld), Manchester City (1,255 mld) e Liverpool (1,191 mld). A completare la Top Ten Chelsea, Psg, Arsenal e Tottenham, tutti BRAND dal valore sotto il miliardo di euro. Prima delle italiane, ma solo undicesima, la Juventus, stabile rispetto a un anno fa come Inter (13^) e Milan (15^), in ascesa la Roma (da 24^ a 18^) e il Napoli (da 31^ a 26^) mentre perde qualche posizione la Lazio (da 38^ a 42^). A livello di campionati, Premier League nettamente prima (8,683 mld di euro), poi Liga (3,998 mld) e Bundesliga (3,815) mentre la serie A e’ al quarto posto con 2 miliardi di euro, in crescita comunque del 21,5% rispetto al 2018.