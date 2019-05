Mihajlovic a Tiki Taka: “Io alla Juve?”, la sua risposta. E poi: “Vi racconto cosa accadde cinque anni fa…”

E’ stato uno dei primi nomi accostati alla Juve dopo l’addio di Allegri. Ma i contatti, quelli reali, ci sono stati soltanto cinque anni fa, come annunciato da lui stesso. Sinisa Mihajlovic, ospite di Tiki Taka, ha parlato del suo futuro, delle voci che lo volevano ai bianconeri e di quel colloquio di cinque anni fa.

“Cosa è accaduto cinque anni fa? Ci siamo parlati, siamo andati a casa del presidente io Nedved e Paratici, ma c’era ancora il problema di Conte. Avevo parlato con la Sampdoria, con cui ero sotto contratto, mi aveva dato un tempo limite di una settimana per decidere. Questo ultimatum era scaduto, Conte non se n’era andato e io ho firmato con la Samp. Poi Conte è andato via e hanno preso Allegri“.

“Contatti adesso con la Juve? Non ho parlato con nessuno, solo con il Bologna oggi. Abbiamo parlato dei progetti futuri, do la priorità a loro per eventuali scelte, poi si vedrà“.