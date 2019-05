Milan, Berlusconi: “sono il presidente che ha vinto di più nella storia”

Il Milan “e’ stata la squadra piu’ forte, io sono il presidente di club che ha vinto di piu’ nella storia”. Sono le dichiarazioni del Presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi, ospite a Porta a Porta su Rai1 assieme all’ex allenatore Arrigo Sacchi. Il leader di Forza Italia ha scelto Arrigo Sacchi come suo ‘testimonial’ nel salotto di Bruno Vespa.

“Berlusconi come presidente del Milan dava tranquillita’, sicurezza, idee. È stato un bene che sia sceso in politica? Per il calcio no perche’ lui era un innovatore in un mondo vecchio”. Lo ha detto invece Arrigo Sacchi.