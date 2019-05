Milan, tutti i dubbi di Maldini: “proposta allettante ma…”

“Io dt? A breve definiremo tutto”. Sono le dichiarazioni di Paolo Maldini a margine di un evento organizzato da Dazn di cui è un testimonial, l’ex difensore rossonero parla del futuro dopo la richiesta dell’ad Ivan Gazidis di una sua riconferma in società. “Le cose vanno raccontate per bene, con i tempi giusti. Entro il fine settimana definiremo tutto”, aggiunge. “La proposta è allettante? Sì, ma bisogna vedere tutto”, replica ancora Maldini incalzato dai cronisti. I tifosi ti aspettano? “Io sono già qui”, conclude. Si va verso una conferma di Maldini dunque anche se la decisione non può ancora essere considerata definitiva.