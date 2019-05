Milan, a Ferrara per sperare: le ultime sui rossoneri, qualche dubbio per Gattuso

Vincere e sperare. Questo l’obiettivo del Milan, che a Ferrara dovrà fare bottino pieno sperando che Inter o Atalanta non facciano altrettanto. Prosegue intanto la preparazione alla partita. Squadra in campo alle ore 11, per una seduta dedicata inizialmente ai torelli con pallone. A seguire, spazio alla tecnica con ausilio di sagome e un supplemento di lavoro atletico. Spazio poi alla tattica, con il gruppo diviso in due per svolgere esercitazioni attacco contro difesa. Contro la Spal, qualche dubbio per Gattuso. Quasi certa la presenza di Abate come terzino destro, in netto vantaggio su Conti. In mediana mancherà lo squalificato Paquetà, sostituito da Calhanoglu. In attacco, verso la conferma Borini come esterno sinistro. Domani rossoneri di nuovo in campo alle ore 11. Lavoro preceduto da una sessione video alle ore 10:30.