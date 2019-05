Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali: Gattuso con Borini

Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 37^ giornata del campionato di Serie A, alle 18 in campo Milan e Frosinone in un match fondamentale per la squalificazione in Champions League dei rossoneri. La squadra di Gattuso ha ancora chance ma non può permettersi un passo falso contro una squadra già retrocessa ma che non deve essere comunque sottovalutata.

Milan-Frosinone, le formazioni ufficiali

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Abate, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Suso, Piatek, Borini. All. Gattuso.

FROSINONE (3-5-2): Bardi; Goldaniga, Ariaudo, Brighenti; Paganini, Maiello, Sammarco, Beghetto, Zampano; Ciano, Trotta. All. Baroni