Milan-Frosinone, Gattuso: “Ringraziamo Donnarumma. Speriamo in un risultato positivo della Juventus”

Le dichiarazioni dell’allenatore del Milan, Gennaro Gattuso, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita vinta contro il Frosinone: “Siamo in Champions ancora per 45′. Al di là delle battute, il Frosinone ha fatto la sua partita. Noi abbiamo avuto paura, ringraziamo Gigi Donnarumma che ci ha tenuti in partita. Siamo venuti fuori dopo. Ora speriamo in un risultato positivo della Juventus“.

Sulla rosa, Gattuso dichiara: “Si sono fatte troppe chiacchiere. Io vengo giudicato, posso piacere o meno. Secondo me, questa squadra ha fatto ottime cose. Forse siamo mancati nel momento in cui dovevamo dare la stoccata finale. L’unica pecca è forse essere usciti al primo turno di Europa League”.

Gattuso parla anche di futuro: “Futuro? Spero di continuare a fare qui il mio lavoro, penso di essere bravino e di avere molte cose da migliorare, ma lavoro per questo”.

Qualche battuta su Nedved, anche lui collegato: “Qualche legnata ce la siamo dati quando giocavamo – scherza Gattuso – Lui non stava simpatico a me né io a lui. Oggi spero che giochino al 10% della cattiveria che aveva Nedved quando giocavamo“.