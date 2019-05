Il Milan è fuori dalla Champions, Salvini: “serviva più di un miracolo”

“L’unica nota stonata e’ il Milan fuori dalla Champions League. La Vergine Maria fa miracoli ma non miracolissimi…”. Sono le dichiarazioni del vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini che scherza cosi’ in collegamento telefonico con il Tg2 dopo la vittoria contro la Spal che non è servita però per conquistare il quarto posto in classifica. “Giocheremo l’Europa League, fa niente…”, aggiunge Salvini, soddisfatto per l’ottimo risultato della Lega alle Europee, con il Carroccio primo partito e oltre la soglia del 30%.