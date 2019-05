No votes yet.

Milan, Donnarumma saluta Gattuso: "Grazie mister, uomo vero"

Messaggi d’affetto, dopo l’addio. Gattuso non è più l’allenatore del Milan, è arrivato il ringraziamento da parte del portiere Gigio Donnarumma. Questo il messaggio via Instagram del giovane calciatore rossonero. “Grazie Mister uomo vero, leale e diretto. E’ stato un privilegio. Ti abbraccio come hai fatto tu tante volte con me. In bocca al lupo“.

