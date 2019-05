Milan, Gattuso in sede per firmare risoluzione: ma si innervosisce e chiede di alzare le sbarre in fretta

Questa mattina le sue parole a Repubblica hanno “quasi ufficializzato” l’addio al Milan, di cui si aspetta soltanto il comunicato. Ma prima c’è da attendere la firma sulla risoluzione.

Rino Gattuso è arrivato alle 15.15 a Casa Milan per firmarla. Si è presentato su un’auto scura, accompagnato dal suo vice, Gigi Riccio. Poco prima era arrivato l’allenatore dei portieri, Valerio Fiori, seguito dal preparatore atletico, Bruno Dominici. Gattuso è apparso innervosito, probabilmente per la presenza di alcuni giornalisti fuori dal garage della sede, tanto da invitare con ampi gesti l’addetto alla sicurezza di aprire in fretta e furia le sbarre.