Il tecnico rossonero Rino Gattuso si prepara all’ultima gara di campionato contro la Spal, dove il Milan si gioca le ultime speranze Champions. Ecco le sue parole nella consueta conferenza stampa della vigilia.

“Ci manca solo la ciliegina ma comunque vada è stato un campionato importante e i ragazzi si meritano un grande abbraccio e tanto rispetto da parte mia. Dobbiamo fare il nostro dovere e poi vediamo cosa succederà. Se andiamo a vedere le ultime 6-7 stagioni, abbiamo fatto più punti di altri anni. Sulla carta c’erano poi squadre che avevano qualcosa in più di noi ma, a parte l’Atalanta che sta facendo un miracolo sportivo, in classifica sono sotto. Abbiamo avuto delle grandi opportunità e non le abbiamo sfruttate ma la stagione non è da buttare via. E a me la società non mi ha detto di andare obbligatoriamente in Champions ma di provarci“.

“Per me allenare il Milan è un sogno, è stato difficile ma è un sogno e spero che possa continuare. Per me è un grande onore allenare questa squadra e spero di allenarla il più a lungo possibile. Ho visto la stessa partecipazione, gli stessi sorrisi, gli stessi discorsi fatti fino alla settimana scorsa, non è cambiato nulla e abbiamo preparato la partita di domani nel migliore dei modi. Non ho visto tanti movimenti di valigie, armadietti svuotati, ho visto tutte le cose al posto giusto. C’e’ una società molto forte e i tifosi devono aspettarsi il meglio. Le persone che gestiscono il club sanno su che strada devono andare, bisogna avere fiducia e stare tranquilli“.

“Biglia è disposto a fare 40 chilometri a piedi di pellegrinaggio in caso di Champions? Io potrei fare di tutto. Sono 10-11 anni che non mi tolgo la barba, magari alle 22.30 mi presento senza“.