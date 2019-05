Milan, Gattuso: “Stagione positiva, deve esserci orgoglio”. E intanto Gazidis…

“Ho ringraziato la squadra per quello che mi ha dato durante la stagione, fa male ma ci deve essere orgoglio. E’ stato fatto un buon lavoro e la squadra ha ampi margini di miglioramento con alcuni accorgimenti: per alcuni può sembrare poco ma vi assicuro che è tanta roba”. Così Gennaro Gattuso dopo la vittoria “amara” del suo Milan per 3-2 contro la Spal. I rossoneri falliscono la qualificazione in Champions, ma per il tecnico la stagione è positiva: “Faccio i complimenti al mio staff, è normale che siano stati commessi alcuni errori nell’arco della stagione, ma questo è un mestiere che ti porta a sbagliare”, ha proseguito Gattuso ai microfoni di DAZN. Quanto al proprio futuro “in questi giorni ci incontreremo con la società e diremo ciò che pensiamo. Sento responsabilità verso questo club e forse ho avvertito troppa pressione: in questi 18 mesi ho dormito poco, sono a pezzi”.

“Nonostante la vittoria di questa sera, siamo piuttosto delusi per aver mancato la qualificazione alla UEFA Champions League. Tuttavia, la squadra ha combattuto duramente fino alla fine, e voglio ringraziare tutti per l’impegno profuso, superando le difficoltà rappresentate dai diversi infortuni e alcune battute d’arresto”. Così l’a.d. rossonero Ivan Gazidis ha parlato al termine dell’ultima gara di campionato a Ferrara. “Abbiamo concluso la stagione con il più alto punteggio dal 2012/13. Il prossimo anno parteciperemo all’UEFA Europa League per il terzo consecutivo. Sono fiducioso che il team continuerà a crescere e raggiungere il successo”, si legge ancora in una nota. “Sono rimasto sinceramente colpito dallo straordinario supporto di tutti i nostri fan nel corso di tutta la stagione”.