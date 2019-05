Milan, Maldini detta le condizioni per dire sì al ruolo da dt: budget, staff e autonomia

L’ex capitano del Milan, Paolo Maldini, ha chiarito quali sono i punti chiave per accettare il ruolo di direttore tecnico del club rossonero. Il Milan aspetta una risposta entro il fine settimana ma importanti novità ci potrebbero essere già nella giornata odierna. Maldini avrebbe richiesto alla società garanzie sul budget da poter utilizzare per il mercato, vorrebbe scegliere personalmente il suo staff (si parla di Costacurta, Moncada e Carbone) e vorrebbe avere ampi poteri decisionali. Condizioni che sembra difficile vangano accettate. Elliot e Gazidis hanno fatto capire che il portafoglio per il mercato sarà sottilissimo ed è complicato anche pensare che la proprietà gli dia carta bianca completa per la composizione del team. Si va dunque più verso la fumata nera. Intanto, sul fronte panchina i nomi in cima alla lista sono due: Marco Giampaolo e Simone Inzaghi con l’attuale tecnico della Sampdoria leggermente avanti.