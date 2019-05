Milan: la nuova maglia celebra 50 anni dalla Coppa Campioni 1969

L’azienda sportiva PUMA e AC Milan presentano il nuovo home kit che, in occasione del centoventesimo anniversario dei rossoneri, trae ispirazione da uno degli anni di maggior successo del Club. L’home kit AC Milan 2019/20 celebra i successi del 1969 con un design audace ed elegante che rende onore allo stile di gioco rivoluzionario espresso dal Club cinquant’anni fa. Nel 1969, infatti, il Milan è diventato il protagonista del calcio mondiale vincendo a maggio la sua seconda Coppa dei Campioni a Madrid e a ottobre la Coppa Intercontinentale. Il design presenta le classiche strisce rossonere strette e un colletto tondo nero che interpreta in chiave moderna l’elegante kit del Milan degli anni ’60. La maglia è stata realizzata con la tecnologia dryCELL di PUMA, utilizzata per il controllo dell’umidità e incorporata nel materiale per spostare il sudore dalla pelle alla superficie, garantendo un’interfaccia asciutta sul corpo anche durante un intenso esercizio. La nuova maglia ha fatto il suo debutto nella partita contro il Frosinone.