Milan, seduta di allenamento davanti a Leonardo e Maldini

Prosegue la preparazione dei rossoneri in vista della penultima giornata di campionato che vedrà il Milan opposto al Frosinone domenica 19 maggio a San Siro alle 18.00. Squadra impegnata a Milanello questa mattina per la sessione d’allenamento iniziata alle 11 alla presenza di Leonardo e Maldini. Giocatori in campo sul campo centrale di Milanello per la prima parte dell’allenamento dedicata al lavoro atletico. A seguire, torelli a tema prima di riprendere la parte atletica con una serie di ripetute sui 20 metri. Terminata la prima fase del lavoro la squadra è stata divisa in due gruppi: il primo impegnato nei movimenti difensivi, il secondo in una partitella ad alta intensità su campo ridotto. Per concludere la seduta, la squadra si è riunita per la parte di allenamento dedicata alla tattica seguita dalla consueta partitella. Il programma di domani prevede ancora un solo allenamento al mattino: squadra in campo alle 11.00.