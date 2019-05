Mondiale Under 20, buona la prima per l’Italia: 2-1 al Messico [FOTO]

1 /8 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Comincia con una vittoria il cammino dell’Italia Under 20 al Mondiale di categoria. A Gdynia la squadra guidata da Paolo Nicolato debutta nel gruppo B superando 2-1 il Messico: vantaggio al 3′ siglato da Frattesi sulla sponda di Scamacca, con un gran sinistro da fuori area. Pari al 37′ di De La Rosa, che sfrutta l’errore in uscita di Plizzari. Al 66′ l’Italia colpisce una traversa con Gabbia di testa. Un minuto dopo Ranieri firma il gol vittoria, addomesticando una palla vagante in area. L’Italia tornerà in campo domenica, alle 18 a Bydgoszcz, per affrontare l’Ecuador nella seconda giornata. Nell’altra partita giocata del girone B, il Senegal ha battuto 0-3 Tahiti. Nel girone dell’Italia anche Polonia-Colombia e Giappone-Ecuador che si sfideranno in serata. In alto la FOTOGALLERY del match.