Mondiale Under 20, l’Italia pareggia col Giappone e chiude prima nel girone

Si è chiusa anche la terza ed ultima gara del girone del Mondiale Under 20 per l’Italia di Nicolato. Pari a reti bianche contro il Giappone per gli azzurrini, che chiudono così il proprio raggruppamento in testa, con 7 punti (a fronte dei 5 degli asiatici, secondi).

Nicolato ha dato spazio a chi ha giocato meno nelle precedenti due gare e tra i pali ha schierato il portiere dell’Atalanta, Marco Carnesecchi, che si è reso subito protagonista. All’11’, infatti, è lui a salvare il risultato parando il rigore calciato da Ito.