Mondiali 2022, il Qatar inaugura lo stadio Al Wakrah

Cresce l’attesa per il Mondiali del 2022, una competizione che preannuncia grande spettacolo. Il Qatar nel frattempo è pronto ad inaugurare il primo stadio costruito per la coppa del mondo, si tratta dell’impianto Al Wakrah che si trova a sud della capitale Doha, capienza 40mila posti e che sarà il palcoscenico a sud della capitale Doha, capienza 40mila posti. E’ la seconda struttura pronta per il mondiale dopo il restyling del Khalifa International Stadium.