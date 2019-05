Monza, Berlusconi fa sul serio: già investiti 11 milioni [DETTAGLI]

Circa 11 milioni di euro. A tanto ammonta, secondo quanto ricostruito da Radiocor in base a documenti ufficiali, l’impegno complessivo di Fininvest per il Monza Calcio, la nuova avventura calcistica in cui, dopo il Milan, si sono ritrovati Silvio Berlusconi e Adriano Galliani. Uno sforzo finanziario in cui rientrano, tra le principali voci, il costo di acquisto del club affrontato lo scorso settembre (circa 2,9 milioni), diverse iniezioni di capitale da parte della holding della famiglia Berlusconi (altri 2 milioni tra febbraio e marzo) e un fido, sempre concesso da Fininvest, arrivato a 4 milioni.

“Sono stati mesi di importanti investimenti per fare crescere il club, sia in termini infrastrutturali, con 2 milioni destinati nell’ultimo trimestre 2018 solo per rendere agibile lo stadio Brianteo e per il centro di allenamento, sia per dotare la squadra di un parco giocatori all’altezza – ha sottolineato a Radiocor l’ad Galliani – a tutto ciò sono legate le iniezioni di capitale da parte di Fininvest“. L’ultimo esercizio, chiuso al 31 dicembre scorso e di soli sei mesi, ha registrato una perdita netta di 1,65 milioni (al 30 giugno 2018 aveva segnato un rosso di 1,3 milioni), coperta da Fininvest. “Ci siamo fatti carico dei costi della società da luglio, anche se la abbiamo rilevata a settembre“.