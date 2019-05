E’ considerato uno dei migliori prospetti del calcio italiano, stiamo parlando di Gianluca Gaetano, calciatore classe 2000 del Napoli e protagonista di una stagione importantissima con la maglia della Primavera azzurra. Il calciatore ha intenzione di confrontarsi con il calcio che conta, per questo motivo si fa sempre più strada un prestito in Serie B nella prossima stagione per maturare minuti ed esperienza e per poi tentare il grande salto. Qualche settimana fa l’esordio in Serie A, rovinato dalla morte della nonna in seguito ad un malore. Secondo quanto riporta ‘TuttoSport’ due club del campionato cadetto hanno messo nel mirino Gaetano: si tratta della neopromossa Juve Stabia e del Cosenza, in particolar modo con il club calabrese i rapporti sono ottimi.