Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: fuori Icardi, sorpresa Gagliardini

Si gioca un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Napoli-Inter. Il Napoli vuole chiudere al meglio la stagione davanti al pubblico del San Paolo. Motivazioni che sicuramente non mancano ai nerazzurri, ancora in piena lotta per la Champions. Le formazioni ufficiali scelte da Ancelotti e Spalletti.

NAPOLI-INTER FORMAZIONI UFFICIALI

Napoli (4-4-2): Karnezis; Malcuit, Albiol, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Milik, Mertens.

Inter (4-2-3-1): Handanovic; D’Ambrosio, Miranda, Skriniar, Asamoah; Gagliardini, Brozovic; Politano, Nainggolan, Perisic; Lautaro Martinez.