Napoli-Inter 4-1, dominio della squadra di Ancelotti: i nerazzurri costretti a vincere contro l’Empoli all’ultima [FOTO]

1 /18 GUARDA le altre FOTOGALLERY

Si è appena conclusa un’importantissima sfida della 37^ e penultima giornata di Serie A, Napoli-Inter. Vittoria netta della squadra di Ancelotti che inguaia i nerazzurri in vista dell’ultima giornata. Finisce 4-1 con le reti di Zielinski, Mertens e la doppietta di Fabian Ruiz. A nulla serve il gol di Icardi su rigore. Al 3′ Mertens spreca una grande occasione calciando a lato. Al 16′ il Napoli passa in vantaggio con Zielinski: bella giocata di Fabian Ruiz che pesca il polacco che fa secco Handanovic con un tiro all’incrocio. L’Inter prova a reagire con Perisic ma la conclusione del croato è alta. Il Napoli trova altre due occasioni nella prima frazione con Milik (rimontato da Miranda) e Callejon (destro largo). Nella ripresa Spalletti si gioca la carta Icardi, ma è il Napoli a trovare il raddoppio con Mertens di testa al 61′: bravissimo il belga ad anticipare sul tempo Miranda sul cross di Callejon e a battere Handanovic per la rete del 2-0. Al 71′ è tris del Napoli: ci prova Milik che trova la respinta di Handanovic, Malcuit mette in mezzo per Fabian Ruiz che deposita in porta il pallone del 3-0. E’ notte fonda per l’Inter. Qualche minuto dopo ci prova Lautaro ma il suo tiro, al termine di una mischia, colpise la traversa. Al 78′ Fabian Ruiz calcia sul primo palo e trova impreparato anche Handanovic: 4-0 l’errore del portiere sloveno è il segnale che per i nerazzurri non è serata. Al minuto 81, il rigore di Icardi è utile solo per le statistiche. Qualche istante dopo, Candreva spara addosso a Karnezis la palla del 4-2. In alto la FOTOGALLERY.