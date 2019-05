Napoli-Inter, rubati fari dai bagni rifatti del San Paolo

“Durante o alla fine della partita contro l’Inter sono stati portati vie 5 faretti da un bagno e 7 da un altro. E’ avvenuto nei bagni della curva A e uno dei furti ha provocato anche un corto circuito nel bagno”. Sono le dichiarazioni di Ciro Borriello, assessore agli impianti sportivi del Comune di Napoli. “Ci stiamo impegnando da mesi per migliorare lo stadio San Paolo, come ci chiede la citta’, peccato che il lavoro venga inficiato per il gesto di un paio di imbecilli. Purtroppo nelle curve c’e’ la maggior parte di persone civili ma c’e’ anche una percentuale di imbecilli che non si smentisce mai”.

Borriello ricorda anche che “nella nuova convenzione con il Calcio Napoli – probabilmente dovremo prevedere degli steward addetti al controllo dei bagni. Nella convenzione, inoltre il Comune non sara’ piu’ responsabile della pulizia dello stadio”.

“In alcune aree geografiche della citta’ – dice – e in alcune fasce di tifo c’e’ ancora purtroppo un altissimo senso di incivilta’. Rifletto anche sul fatto che chi ha visto poteva chiamare uno steward. Dobbiamo essere tutti piu’ responsabili, e’ giusto che i cittadini pretendano il massimo ma ogni tanto qualcuno puo’ anche denunciare”.