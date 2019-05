Napoli-Inter, Spalletti: “Abbiamo perso male, ma siamo padroni del nostro destino”

Le dichiarazioni dell’allenatore dell’Inter, Luciano Spalletti, ai microfoni di Sky Sport al termine della partita persa 4-1 contro il Napoli: “Mi ci sono già trovato in questa situazione, dobbiamo mantenere la lucidità. La squadra oggi ha fatto una brutta partita ma ha ancora nelle mani il suo destino. Ora dobbiamo vincere una partita difficile perché l’Empoli verrà a giocarsela, come il Milan dovrà andare a Ferrara anche se è differente”. “Ora bisogna saper reggere il peso dell’importanza di questa partita, se giochi per questa squadra”, aggiunge Spalletti.

Analizzando la partita di oggi, Spalletti ha dichiarato: “Abbiamo iniziato bene la partita, poi abbiamo commesso degli errori tecnici nella costruzione del gioco da cui abbiamo preso gol. Poi abbiamo palleggiato peggio, non abbiamo trovato l’uomo sulla trequarti per andare a giocare dietro la loro linea difensiva”. Ancora sulla lotta per la Champions e il finale di campionato: “Abbiamo fatto peggio di altre volte, ma il condizionamento è fine a se stesso. A Napoli ci sta di perdere, non in questa maniera, ma la prossima partita è una finale e dobbiamo essere pronti a giocarla”, dichiara il tecnico nerazzurro.

“In questo finale di campionato abbiamo fatto delle buone partite, abbiamo fatto troppi pareggi ma le prestazioni ci sono state. Nel secondo tempo ho messo i due attaccanti, ma le caratteristiche sono quelle di due centravanti d’area e invece bisognava venire a palleggiare di più cosa che il Napoli ha fatto. Certamente sono mancati i gol degli attaccanti, ma non è questione solo di un reparto“, conclude Spalletti.