Napoli, Luperto tra presente e futuro: “Punto alla Nazionale”

“E’ stato un anno importantissimo per me, con Ancelotti sono cresciuto tanto”. Così, ai microfoni di Radio Kiss Kiss, il difensore del Napoli Sebastiano Luperto. “Giocare nel Napoli è stato oro per me, professionalmente è una esperienza fantastica e il mio desiderio è quello di rimanere in azzurro“.

“Il mister ha subito avuto idee chiare su di me, mi ha concesso fiducia e mi ha impiegato con intelligenza e attenzione per farmi maturare. Ho giocato spesso quest’anno e spero di poter dare il mio contributo ancora maggiormente il prossimo anno, sperando di essere ancora qui. Il secondo posto è un gran risultato, un traguardo che abbiamo perseguito e meritato. Adesso vogliamo vincere anche le prossime due gare che restano per chiudere benissimo. Domenica avremo l’Inter e vogliamo rifarci dalla sconfitta immeritata dell’andata. Sarà un match difficile ma daremo tutto per offrire una bella prestazione“.

“Spero ci sia molta gente al San Paolo perché i tifosi sono la nostra spinta in più. Abbiamo voglia di far bene e ce la metteremo tutta per cercare la vittoria. E’ il mio sogno raggiungere l’Italia maggiore. Ho giocato sinora nell’Under e sono stato convocato anche da Mancini. A Napoli posso ulteriormente crescere e puntare anche all’azzurro della Nazionale“.