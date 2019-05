Nations League, i convocati del Portogallo: ci sono tre “italiani”

Il commissario tecnico del Portogallo, Fernando Santos, ha diramato la lista dei 23 giocatori convocati per la final four della Nations League in programma dal 5 al 9 giugno. I campioni d’Europa in carica affronteranno la Svizzera il 5 giugno a Oporto, mentre l’altra semifinale sarà tra Olanda e Inghilterra il 6 a Guimaraes.

Tra i convocati ci sono tre calciatori che giocano in Serie A: Ronaldo, Cancelo e Mario Rui. Ecco la lista completa.

Portieri: Rui Patricio (Wolverhampton), Beto (Goztepe) e José Sà (Olympiacos).

Difensori: Joao Cancelo (Juventus), Nelson Semedo (Barcellona), Pepe (Porto), Ruben Dias (Benfica), José Fonte (Lille), Raphael Guerreiro (Borussia Dortmund), Mario Rui (Napoli).